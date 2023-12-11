محافظ القاهرة: غلق لجان الانتخابات في موعدها باستثناء 19 لجنة لخدمة الناخبين

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غلق لجان الانتخاب بالعاصمة في موعدها وذلك بعد انتهاء اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية والتي تجرى من 10-12 ديسمبر الجاري عدا 19 لجنة بعدد من أحياء العاصمة تم مد العمل بها بناء على رغبة القضاة نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين.

وأشار إلى أنه من المقرر استمرار العمل بهذه اللجان حتى إدلاء آخر ناخب بصوته ومن بينها 3 لجان بالأسمرات، و8 بالمنطقة الشرقية في المرج وشرق مدينة نصر، وعدد من لجان الشروق وشبرا وروض الفرج.

وأشار محافظ القاهرة إلى عدم تلقي أي شكاوى طوال اليوم، كما شهدت لجان العاصمة إقبالًا كبيرا من المواطنين على التصويت في كافة أحياء القاهرة، موضحا أن اليومين الأول والثاني شهدا توافدا كثيفا من المواطنين على اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر ويعبر عن مدى حرص المواطنين الكبير على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

المشاركة في الانتخابات

وأكد محافظ القاهرة، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

وأشاد محافظ القاهرة بوعي المواطنين وتوافدهم الكثيف للإدلاء بأصواتهم وحرصهم على التعبير عن رأيهم في اختيار من يمثلهم آملًا أن يستمر هذا الإقبال غدًا.