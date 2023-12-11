نائب محافظ القاهرة ورؤساء أحياء النزهة ومنشأة ناصر يدلون بأصواتهم

أدلى الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي مصر الجديدة.

رئيس حى النزهة يشارك فى الإنتخابات

كما أدلى اللواء خيري حسين، رئيس حي النزهة بصوته بمدرسة سعد بن أبي وقاص بمدينة نصر.

رئيس حي منشأة نصر يدلي بصوته

وأدلى اللواء محمد عبد الجليل رئيس حي منشأة ناصر، بصوته في العملية الانتخابية، بحضور عدد من موظفي الحى.

وشدد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، على استمرار الجولات الميدانية بمحيط اللجان، وفق توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لمتابعة سير انتظام العمل باللجان الانتخابية لليوم الثاني.

وأشار إلى تفقده عدد من اللجان الانتخابية بنطاق حي الساحل، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وانتظام التصويت في كل اللجان دون معوقات، والتأكد من متابعة توفير كل التسهيلات والمستلزمات للتيسير على الناخبين في عملية التصويت، وذلك بحضور أشرف سيد محمد، رئيس حي الساحل والأجهزة المعاونة.

وأكد اللواء خيري حسين، رئيس حي النزهة، على استمرار المرور علي المقرات الانتخابية وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمقرات للاطمئنان علي سهولة سير عملية الاقتراع، وذلك في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية والذي ستستمر إلى الغد.