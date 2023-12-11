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انتخابات المصريين بالداخل

نائب محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بتذليل أي عقبات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم

كتب:

وائل فايز
08:36 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
جولة نائب محافظ القاهرة على مقار اللجان

جولة نائب محافظ القاهرة على مقار اللجان

وجّه الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة؛ للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وإزالة أي معوقات، أو إشغالات أولا بأول، ورفع كفاءة الشوارع.

الاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالقاهرة

جاء ذلك في جولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وفق توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وشهدت جولة «صابر»، المرور على اللجان الانتخابية، بما في ذلك مقار المرج بمدرسة، مؤكدًا الإقبال الملحوظ من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستوري لليوم الثاني علي التوالي.

وأشاد نائب المحافظ، بوعى المواطنين الذين تواجدوا بكثافة أمام اللجان؛ للإدلاء بأصواتهم، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.