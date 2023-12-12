«القاهرة الإخبارية»: المعلمون حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

قال محمد عبيد، مُراسل قناة القاهرة الإخبارية في الجيزة، إنّه جرى رصد مجموعات من المُعلمين، حرصوا على المشاركة في الانتخابات خلال أوقات الراحة المُقررة في اليوم الدراسي.

وأضاف مُراسل «القاهرة الإخبارية» في الجيزة، إنّه لمس حرصًا كبيرًا من جانب مختلف طوائف المجتمع في المحافظة، حيث حرصت بعض المصانع على نقل العاملين عبر حافلات خاصة، للمُشاركة بأصواتهم في الاستحقاق الديمقراطي.

وأشار مُراسل القناة، إلى أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت 50 لجنة خاصة بالمغتربين، لا سيما أنّ الجيزة من أكثر المحافظات المصرية التي تستقطب مواطنين من خارجها.