«الشعب الديمقراطي»: الانتخابات أثبتت امتداد حضارة الـ7000 عام حتى الآن

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديموقراطي، إن الشعب المصري أكد على بطولاته وأصالته ودوره الهام في دعم ومساندة الدولة المصرية، فضلا عن إثبات وعيه وعظمته وحضارته في الانتخابات الرئاسية 2024، متابعا: «نشهد اليوم الأهم في الانتخابات كونه ختام هذا السباق، ودائما يتواجد الجهد وبذل الطاقة الكبيرة في ختام السباقات».

أهمية ترشح 3 رؤساء أحزاب في الانتخابات

وأضاف «فؤاد»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن المصريين أثبتوا خلال الانتخابات الرئاسية الجارية أن الحضارة المصرية لم تكن منذ 7000 عام فقط بل ممتدة في الحاضر والمستقبل أيضا، مشيرا إلى أن ترشح 3 رؤساء أحزاب في الانتخابات الرئاسية يعني تفعيل الدستور المصري في المادة الخامسة واستخدام الشعب لكل صلاحياته وحقوقه بصورة كاملة.

تفعيل نص المادة 5 من الدستور

وأوضح، أن المادة الخامسة من الدستور تنص على كون الأحزاب السياسية جزء من الدولة المصرية وتشارك في مسؤوليات الحكم ومن ضمنها حق الانتخاب والترشح، وبالتالي تصويت الشعب المصري في الانتخابات يعني مشاركته في مسؤوليات الحكم طبقا للدستور.