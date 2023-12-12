أطفال متلازمة داون يلتقطون صورا مع محافظ القاهرة أمام لجنة الانتخابات بالأهلي

زحام وأعلام وتواجد لافت للسيدات والأطفال، كان ذلك هو المشهد العام أمام المقر الانتخابي بالنادي الأهلي في منطقة الزمالك، حيث حرص الناخبون وأبنائهم على التقاط الصور مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال اليوم الأخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأمام البوابة الرئيسية للنادي اصطف عدد من الأطفال المصابين بمتلازمة داون لتحية المحافظ، وقالت مها السيد، 40 عاما، والدة أحد الأطفال، إنها جاءت للإدلاء بصوتها كون اللجنة قريبة من مقر عملها واصطحبت معها بناتها الثلاثة المصابات بـ«داون»، لتتفاجأ بوجود المحافظ: «كنت عايزه نتصور معاه وأشكره على التنظيم والتسهيل لينا عشان ننتخب"، وبدوره حرص محافظ القاهرة على الترحيب بالأطفال، والتقط الصور معهم.

وأجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جولة تفقدية لمتابعة تسهيلات الانتخابات الرئاسية 2024، حيث بدأت الجولة من لجنة الوافدين داخل لجنة نادي الأهلي بالزمالك، وسط تواجد عدد من القيادات الأمنية لتأمين دخول الناخبين.

وحرص محافظ القاهرة على الحديث مع عدد من الشباب أمام لجنة النادي الأهلي والاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وسط تواجد مئات المواطنين أمام لجنة المغتربين بالنادي الأهلي بالزمالك.