برلمانية: المرأة محفزة لأسرتها بهذا العرس الانتخابي

قالت البرلمانية جيهان زكي، عضو مجلس النواب، إن مصر صدرت صورة إيجابية للغرب في هذا توقيت كنا نحتاج لمثل هذه الصورة الفاخرة.

وأكدت عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، على قناة «صدى البلد»، أن المرأة كانت حاضرة منذ 30 يونيو ودورها الذي لا يمكن لأحد أن يزايد عليه.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة محفزة لأسرتها في هذا العرس الانتخابي، وكان لها دور كبير وفعال في مجلسي النواب والشيوخ والمجلس القومي للمرأة وعملها كسفيرة ووزيرة.