«عبدالعال» سبعيني يشارك في الانتخابات لأول مرة: «لازم نقف في ضهر بلدنا الوقت ده»

«أنا جاي أشوف مصر بتفرح.. وأشوف مستقبل بلدنا»، بهذه الكلمات بدأ عبدالعال محمود أحمد، الرجل السبعيني حديثه لـ«الوطن»، أثناء جلوسه أمام لجنة مدرسة الأسمرات 1، في منطقة المقطم، مراقبًا طوابير الناخبين انتظارًا للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، واختيار رئيس مصر الجديد، ممسكًا في يده حزمة من عيدان البامبو الذي يتم يستخدمه في صناعة الكراسى.

يصمت العجوز للحظات مسترجعًا فيها شريط طويل من الذكريات، عندما كان شابا يعمل فى صناعة البامبو، فى منطقة وسط البلد، قبل أن يكسوا شعره البياض، ليعاود الحديث مرة أخرى قائلًا: «لم أشارك في أي انتخابات طول عمري، لكنى اليوم قررت النزول إلى اللجان للإدلاء بصوتي.. المشاركة مهمة في هذا التوقيت، كلنا نعرف حجم المكائد التي تصنع لمصر حاليا، لذلك يجب على الشعب أن يكون واعيًا لها وحاسس بها جيدا، ويقف صفًا واحد خلف بلده فى ظروف صعبة، لكن بفضل لله ستمر وتنتهي وستصبح ذكرى».

تجاعيد وجهه تحكي قصص وروايات، وتعتبر شهادة على تاريخ طويل عاشه الرجل الذى أكد على أنه يعمل فى صناعة الكراسى باستخدام عيدان البامبو، تعلم هذه الصنعة منذ كان صبيا، وظل يعمل بها حتي الآن قائلا: «كنت عايش في منطقة مثلث ماسبيرو، في غرفة بسيطة، حتى تم نقلنا هنا إلى منطقة الأسمرات فى شقة 90 متر، الحياة هنا افضل وانظف بكثير من العيش فى عشة، لذلك قررت النزول والمشاركة فى الانتخابات ورؤية الشباب يفرح بمصر ومستقبلها».

يتمنى عبدالعال محمود أحمد، أن يكون له معاش شهري يكفل له حياة أفضل بعد ان كبر سنة وابح لا يقدر على العمل: «أنا بقيت راجل عجوز مش قادر اشتغل نفسى فى معاش ولو بسيط يساعدنى فى حياتى، فى ظل جمهورية جديدة تعمل على جعل حياة كل المصريين أكرم، وهذا ما اطلبه من الرئيس الجديد».