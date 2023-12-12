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انتخابات المصريين بالداخل

توقف عملية التصويت لمدة ساعة لبدء استراحة القضاة

كتب:

نرمين عفيفي
03:06 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

توقفت عملية التصويت في اليوم الثالث للاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 بشكل مؤقت لمدة ساعة، لبدء استراحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وفق نص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية، حسب ما ذكرت قناة إكسترا نيوز.

وتتوقف اللجان لبدء ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الرابعة عصرا ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة، على أن يجرى إعلان ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

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