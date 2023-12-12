توقف عملية التصويت لمدة ساعة لبدء استراحة القضاة

توقفت عملية التصويت في اليوم الثالث للاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 بشكل مؤقت لمدة ساعة، لبدء استراحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وفق نص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية، حسب ما ذكرت قناة إكسترا نيوز.

وتتوقف اللجان لبدء ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الرابعة عصرا ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة، على أن يجرى إعلان ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.