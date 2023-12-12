«الوطنية للانتخابات»: الإقبال الكثيف على اللجان يؤكد نجاح حملات التوعية

أشاد المستشار أحمد مطر، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمشهد الانتخابي، واصفا إياه بأنه «حضاري» ويدل على مدى ثقافة ووعي المصريين، وهذا الأمر ليس بجديد على الشعب الذي تمتد حضارته على مدار أكثر من 7000 عام.

وأضاف خلال لقائه المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن الإقبال الكثيف للمواطنين على اللجان الانتخابية يدل على نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات في تأدية حملات الوعي، والتثقيف الخاصة بها على أكمل وجه.

وأكد تفاؤله الكبير بهذا المشهد الانتخابي العريق الذي يؤكد على ثقافة وتحضر الشعب المصري العظيم، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية تدعم الجميع، وهناك تناغم بينها وبين كل أجهزة الدولة.

وأشار إلى أن هذه الانتخابات تختلف عن نظائرها بالسابق تماما، إذ جرى مراعاة جميع الفئات على رأسهم ذوي الهمم واستخدام طريقة برايل.