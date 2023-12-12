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انتخابات المصريين بالداخل

«اقتصادية حماة الوطن»: الإقبال على الانتخابات رسالة للعالم بحالة الديمقراطية في مصر

كتب:

محمد أباظة
04:45 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
مسيرة لحزب «حماة الوطن»

مسيرة لحزب «حماة الوطن»

قال المهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشؤون الاقتصادية بحزب «حماة الوطن» إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، بشكل لم يسبق له مثيل في أي انتخابات سابقة.

أكد «تيسير» عقب الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة عبد العزيز السيد بمدينة نصر، أن المصريين يعيشون حالة غير مسبوقة في التعبير عن آرائهم وانتخاب رئيس لمصر.

أكد أن الحراك السياسي جاء نتيجة لجهود الأحزاب السياسية وسط الجمهور والتواصل المباشر على الأرض والتوعية السياسية بأهمية المشاركة الانتخابية.

أشار إلى أن ما يقوم به المصريون حاليا من المشاركة القوية في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم رسالة للعالم بحالة الديمقراطية والحرية التي يعيشها المصريون.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.