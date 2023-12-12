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انتخابات المصريين بالداخل

سكرتير «الغد» يدلي بصوته في الانتخابات: مصر تعيش تجربة ديمقراطية

كتب:

صفية النجار
03:55 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
سكرتير حزب الغد

سكرتير حزب الغد

أدلى إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد بصوته في الانتخابات، بمدرسة الاتحاد القومي النموذجي، التابعة لقسم قصر النيل.

وأكد في تصريحات صحفية أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، قائلا إنها حق وواجب على كل مواطن، ووسيلة صحيحة لتصحيح الأحوال، والاستقرار لن يأتي سوى بممارسة حقوقنا الانتخابية.

وأشار إلى أن مصر تعيش تجربة ديمقراطية حقيقية تعكس تطور كبير في دور الأحزاب في الحياة السياسية، داعيا جميع المواطنين بمواصلة التوافد على مراكز الاقتراع، والادلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، والتعبير عن رأيهم في اختيار  رئيسهم القادم، ومن يمثل الدولة، ومن ثم المساهمة في صناعة مستقبل هدا البلد.

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