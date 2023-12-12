رئيس اللجنة التشريعية بـ«النواب»: الانتخابات الرئاسية أثبتت أن الشعب يحمي وطنه

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن نتائج الانتخابات الرئاسية أكدت أن الشعب يحمي وطنه، لاسيما فيشع ظل الإقبال الكثيف من الناخبين في جميع المحافظات.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الشعب المصري يستوعب كل ما يحاك من مؤامرات للنيل من وحدة الصف ومحاولة إثارة القتن، قائلا: «الشعب كان رده واضح وهو النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية».

وأشار إلى أن التنوع الثقافي والفكري للمشاركين في العملية الانتخابية كان واضحا خلال طوابير الناخبين، وأن المرأة والشباب ساهموا بشكل كبير في خروج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف.

ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، والذين بذلوا جهدا كبيرا لتنظيم سيرعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلا: «علينا الاستفاده من هذا الزخم والمضي قدما نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة، لتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة».