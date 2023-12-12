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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس اللجنة التشريعية بـ«النواب»: الانتخابات الرئاسية أثبتت أن الشعب يحمي وطنه

كتب:

ولاء نعمه الله
02:56 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المستشار إبراهيم الهنيدي

المستشار إبراهيم الهنيدي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن نتائج الانتخابات الرئاسية أكدت أن الشعب يحمي وطنه، لاسيما فيشع ظل الإقبال الكثيف من الناخبين في جميع المحافظات.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الشعب المصري يستوعب كل ما يحاك من مؤامرات للنيل من وحدة الصف ومحاولة إثارة القتن، قائلا: «الشعب كان رده واضح وهو النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية».

وأشار إلى أن التنوع الثقافي والفكري للمشاركين في العملية الانتخابية كان واضحا خلال طوابير الناخبين، وأن المرأة والشباب ساهموا بشكل كبير في خروج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف.

ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، والذين بذلوا جهدا كبيرا لتنظيم سيرعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلا: «علينا الاستفاده من هذا الزخم والمضي قدما نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة، لتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.