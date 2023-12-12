بزي موحد.. شباب يتطوعون لمساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بمصر الجديدة

بزي نبيتي مميز، يقف الفتيات والشباب أمام اللجان بمنطقة مصر الجديدة، يرتدون تيشرت موحد لمساعدة الناخبين على معرفة لجنتهم الانتخابية للتصويت في انتخابات الرئاسة من خلال بطاقة الرقم القومي.

قبل فتح اللجان لاستقبال الناخبين، يقف مجموعة من الشباب المتطوعين بحزب «مستقبل وطن»، دون تعب أو ملل، من بينهم مافي ريمون، طالبة بكلية الآثار جامعة عين شمس، قررت التطوع والنزول لمساعدة الناخبين وكبار السن، وتنظيم سير العملية الانتخابية، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «بنساعد الناس في تنظيم الطوابير، وده عمل نعتبره وطنيا».

مساعدة ذوي الهمم وكبار السن

ويعمل الشباب على نقل كبار السن غير القادرين من خلال كراسي متحركة إلى لجنتهم الانتخابية، إذ يحضرون الكرسي ويساعدونه حتى اللجنة، تقول فيرونيا سمير: «بحس إني بشارك في حاجة كويسه لبلدي بأني أساعد الناس في الانتخابات، وبعتبره عمل خيري، وبكون مبسوطة وأنا بعمل ده حتى لو بكون تعبانة بس بحس إني بعمل حاجة كويسة».

دعوات من مختلف الناخبين، كبار السن وذوي الهمم، للمتطوعين في الانتخابات الرئاسية، إذ أكد المتطوعون لـ«الوطن» أن التطوع في الانتخابات هو الأول لكن لن يكن الأخير: «نتمنى كل الناس تنزل الانتخابات علشان يحسوا إنهم عملوا حاجة للبلد، وأتمنى نعيش في أمان واستقرار علطول».