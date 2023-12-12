رئيس حزب العدل يدلي بصوته في الانتخابات ويشيد بإقبال المواطنين على الاقتراع

أدلى عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمسقط رأسه في مدينة المحلة الكبرى.

وقال إمام، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، إنّ مشاركة المصريين رسالة تقول إنّنا نفعل ما يجب علينا فعله تجاه الوطن، وهذه رسالة لمن راهنوا على أنّ الظروف الاقتصادية ستقلل المشاركة، لكن الشعب المصري فاجأ الجميع وقال كلمته، وأكد أنّ السبيل لإصلاح الأمور هو بالمشاركة وليس بالسلبية، ونأمل أن يتفهم الجميع الرسالة.

ومن المقرر انتهاء تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية، الليلة في التاسعة مساء، حيث يتنافس على 4 مرشحين: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، حازم عمر، عبد السند يمامة.