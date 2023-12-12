غرفة عمليات اتحاد الجمعيات الأهلية: اليوم الثالث الأعلى في كثافة التصويت

أكدت غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن غرف العمليات الفرعية على مستوى المحافظات الـ27 انتظام العملية الانتخابية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية في مختلف المواقع واللجان في الجمهورية، ولم يتم رصد أي خرق أو مخالفات لإجراءات العملية الانتخابية التي بدأت في موعدها التاسعة صباحا وسط كثافة مشاركة كبيرة .

كما رصدت الغرفة أن اليوم الثالث الأكثر كثافة، ويمكن أن يقال إنه يوم المسيرات في جميع المحافظات بمحيط جميع اللجان.

وجرى تنظيم مسيرة حاشدة ضمت أكثر من 5000 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا وطلاب الجامعة والعاملين بها مع أمانة التحالف الوطني بالغربية يتقدمها الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو التحالف الوطني رافعين شعار «انزل شارك مصر الأهم.. انزل شارك صوتك مهم».

وأكد المتابعون بجميع الغرف الإقليمية أن اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 شهد مشاركة جميع الأعمار ممن لهم حق التصويت وأيضا مزيجا بين النساء والرجال والفتيات والشباب.

وكانت الانتخابات تعبر عن جميع أطياف المجتمع المصري دون استثناء رافعين أعلام مصر مع التباهي بالحبر الفسفوري في أيديهم، وظهر جليا في الوجهين البحري والقبلي مع وجود أقوى لمحافظتي الوداي الجديد ومطروح كمحافظات حدودية.

كما أكد تقرير غرف العمليات تقديم استمرار وجود شباب المتطوعين من التحالف الوطني الأهلي بكثافة في محيط اللجان لتقديم كل أشكال المساعدة للناخبين في الإدلاء بأصواتهم بكل يسر، مع استمرار تقديم الخدمات لكبار السن وتوفير الكراسي المتحركة وأماكن للانتظار تتضمن كراسي وخدمات صحية في جميع اللجان لخدمة ذوي الاعاقة ومرافقين لهم والنساء، مع ظهور مكثف لذوي الإعاقة في ثالث أيام التصويت.

وكشف تقرير الغرفة أن اليوم الثالث شهد إقبالا كثيفا في المدن، وأكدت غرف العمليات بالوجه البحري أن المراكز والقرى شهدت كثافة تصويتية، خاصةً بين الرجال والسيدات والشباب من الجنسين، الذين نظموا مسيرات نحو اللجان الانتخابية بهدف إبراز الوجه الحضاري والصورة الواقعية أمام العالم الذي يترقب هذه الانتخابات المهمة.

ووفقا للغرفة الفرعية بالمنوفية، كان هناك انتظام في فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة وتوافد الناخبين منذ الصباح الباكر بجميع مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم، كما شهدت اللجان الانتخابية إقبالا كثيفا من جموع الناخبين من أبناء وأهالي المنوفية.

كما شهدت العملية الانتخابية بمحافظة البحيرة تنسيقا للحشد مع الجمعيات الأهلية في المحافظة، وكانت هناك كثافة في التواجد من الناخبين منذ الصباح الباكر على مستوى جميع اللجان.

كما أبرزت غرف العمليات الفرعيه انتظام التصويت والإقبال غير المتوقع في محافظات مطروح والأقصر وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وجنوب سيناء.