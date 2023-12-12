«الحاجة عيدة» أكبر معمرة بمطروح تشارك في الانتخابات: ربنا ينصر مصر

«جئت انتخب عشان خاطر بحب بلدي مصر».. بهذه الكلمات عبّرت الحاجة عيدة خالد صريحي، أكبر معمرة من قبائل أولاد علي، بالصحراء الغربية، تجاوز عمرها 100 عام، عن سعادتها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

مسنة عمرها 100 عام تشارك في الانتخابات

بظهر منحني، وبوجه خط العمر عليه خرائط، دخلت الحاجة «عيدة» إلى المقر الانتخابي لمدرسة أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح تساندها إحدى السيدات لتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

بمجرد وصول الحاجة «عيدة» إلى صناديق الاقتراع ساعدها أحد الشباب المتطوعين من «تحيا مصر» في التعرف على لجنتها، وما أن رآها رئيس اللجنة حتى استقبلها بكل ترحاب، وسرعان ما جرى استخراج رقمها من كشوف الناخبين، وتمكنت من التصويت.

عيدة: ربنا ينصر مصر وقيادتها

أمسكت المعمرة «عيدة» ابنة قبائل محافظة مطروح- كما يلقبونها- البصمة، نموذج الاقتراع من رئيس اللجنة، وأدلت بصوتها وراء الستار، ووضعته في الصندوق، ثمّ خرجت لتقول لـ«الوطن»: «ربنا ينصر مصر وقيادتها، كل أولادي وأحفادي ذهبوا للجان وشاركوا في الانتخابات، ونتمنى الخير لبلدنا دايمًا».

واختتمت الحاجة حدثها قائلة: «بلدي بحبها وكل مرة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنزل وبنتخب».