أطفال قبائل مطروح بهجة الانتخابات الرئاسية أمام لجنة النجيلة (صور)

التف أطفال قبائل مطروح حول آبائهم وأولاد عمومتهم وأجدادهم أمام أبواب ومحيط عديد من لجان الانتخابات الرئاسية 2024، خاصة الواقعة في صحراء مطروح داخل القرى والنجوع، معبرين عن سعادتهم بالعرس الانتخابي في مشهد مبهج في عمق الصحراء الغربية، ليضفوا روحا مرحة على الإنتخابات.

الأطفال بهجة الانتخابات الرئاسية في مطروح

ورغم دخول وخروج عشرات الناخبين من لجنة الوحدة المحلية بالنجيلة 75 كيلو غرب مدينة مرسى مطروح، إلا أن أطفال قبائل مطروح متواجدون أمام اللجنة يحتفون مع جميع الناخبين بالأجواء الانتخابية، وهو ما أكده لـ«الوطن» باسط العميري، من قبائل أولاد علي بالنجيلة.

التربية على الأجواء الوطنية والانتخابية

وقال مطرود يادم، عمدة قبيلة عميرة بالنجيلة، لـ«الوطن»: نزرع في أبنائنا وأحفادنا الوطنية منذ الصغر، ونربي فيهم روح المشاركة في المحافل المختلفة، لتعليمهم الممارسة السياسية وحقوق الدولة وواجباتهم تجاهها خاصة في الانتخابات الرئاسية.