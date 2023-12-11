مواطن يتصل بـ«إسعاف مطروح» لنقله إلى لجنته الانتخابية: واجب على السليم والمريض

في واقعة هي الأولى من نوعها في محافظة مطروح، تواصل أحد الأهالي هاتفيا، مريض ويعاني من إعاقة في قدمه، مع هيئة الإسعاف بالمحافظة لمساعدته ونقله من منزله إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته.

الإسعاف تنقل المواطن إلى لجنته

وتلقى إسعاف مطروح بلاغا، مساء اليوم، على الرقم الموحد 123، من معتز بالله عبد الفتاح علي، 65 سنة، يقيم خلف حديقة النصر غرب مدينة مرسى مطروح، لإسعافه لنقله إلى لجنته في نادي شباب مطروح.

استجابة سريعة من الإسعاف للمواطن

وقال الدكتور مصطفى أشرف مدير فرع مرفق الإسعاف بمطروح، إنه فور تلقينا الاتصال من المواطن، تحركت سيارة إسعاف إلى محل مسكنه نظرا لحالته الصحية، وقمنا بنقله إلى اللجنة ليتمكن من الإدلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية.

واجب وطني على السليم والمريض

وأكد المواطن معتز عبدالفتاح، في تصريح لـ«الوطن»، حرصه على الإدلاء بصوته رغم ظروفه الصحية، قائلا: «واجب وطني ولا بد أن ننزل ونشارك جميعا كبير وصغير سليم ومريض، من أجل مصر، من أجل مزيد من البناء والتنمية ونرسم مستقبل أولادنا».