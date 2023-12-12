مستقبل وطن بالشرقية ينظم 30 مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الشرقية، عدة مسيرات حاشدة بكافة مدن ومراكز المحافظة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحضور الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة وجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب وأمناء الأمانات وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

حث المواطنين على المشاركة الانتخابية

وأكد أمين الشرقية، في بيان له، أن الحزب نظم 30 مسيرة لحث المواطنين على المشاركة الانتخابية؛ إحداها في مدينة الزقازيق طافت عددًا من الشوارع الرئيسية، والميادين العامة بدأت من المقر الرئيسي للحزب، وصولًا للجنة مدرسة الشهيد أحمد وحيد بمشاركة العديد من أعضاء الحزب والمواطنين حاملين أعلام مصر مرددين هتافات؛ أبرزها «تحيا مصر».

المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجبة

وأضاف الدكتور «سليم» أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجبة على جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت للتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، مشيرا إلى أن ممارسة كل مواطن شرقاوي حقه الانتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار من يمثله رئيسا للجمهورية والذي يأتي حفاظا على مكتسبات الدولة وتحقيقاً للتنمية الشاملة والمنشودة.

ودعا أمين الحزب بالشرقية جموع المواطنين الذين لم يشاركوا في هذا الاستحقاق الدستوري للنزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به أعضاء حزب مستقبل وطن بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في توعية المواطنين بأهمية النزول والمشاركة في العملية الانتخابية.