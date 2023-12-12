النائب علاء عابد يدلي بصوته في الدقي: الشعب المصري «قد التحدي»

أدلى النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بصوته في لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي بمحافظة الجيزة، وسط آلاف المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال «عابد»، على هامش عملية التصويت، غن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا من الشباب والمرأة وكبار السن وهو ما يؤكد رغبه الشعب المصري في المشاركة الإيجابية.

أكد النائب علاء عابد، أن الشعب المصري دائما هو الملهم والمعلم، فالشعب المصري أحدث الفارق وسيكون هذا الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق تاريخي نظرا لأنه يعلم أهمية هذا الاستحقاق بالنسبة لمستقبل الدولة وبالنسبة للعالم وبالنسبة لمستقبل أبنائنا.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن هذا الاستحقاق كان تحد للشعب المصري استطاع أن ينتصر فيه، وسيكون الأكثر حضورا وتصويتا.