النائب علاء عابد: زيارة الرئيس القبرصي للقاهرة دليل على قوة مصر

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونيكوس كريستودوليدس رئيس قبرص، للتباحث حول دعم غزة، ولإنشاء ممر مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل، والتأكيد المستمر على محورية الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

زيارة رئيس قبرص لمصر تعكس مدى قوتها

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات في بيان له، اليوم، أن زيارة رئيس قبرص لمصر تعكس مدى قوة مصر للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تمر بها.

وأكد رئيس نقل النواب، أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره القبرصي بمثابة دليل جديد على دعم مصر للقضية الفلسطينية وموقفها الراسخ والثابت لحل القضية واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

الرئيس السيسي يحمل القضية الفلسطينية على عاتقه

ولفت النائب علاء عابد، إلى أن الرئيس السيسي يحمل القضية الفلسطينية على عاتقه، وظهر ذلك من خلال لقاءاته واتصالاته مع رؤساء وملوك العالم لوقف إطلاق النار وإنهاء القضية الفلسطينية بحل شامل وعادل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الرئيس السيسي منذ انطلاق الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وهو يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.