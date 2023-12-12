أستاذ علوم سياسية: المصريون لديهم الوعي الكافي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور هيثم عمران أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إنّ الانتخابات الرئاسية 2024 عكست توجه المصريين في الالتفاف حول دولتهم والالتزام بحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مقدراته، لافتًا إلى أن أطياف الشعب المصري كافة شاركوا في الانتخابات مثل الشباب وذوي الهمم والمرأة وكبار السن.

المصريون لديهم الوعي الكافي للمشاركة في هذه الانتخابات

وأضاف «عمران»، خلال حواره عبر القناة الأولى، أنّ الإقبال الكثيف على لجان الاقتراع يعكس الحرص على تعزيز الديموقراطية، حيث بلغت النسبة 45% ومن المتوقع أن تصل إلى 60%، وهو ما يدل على أن المصريين لديهم الوعي الكافي للمشاركة في هذه الانتخابات لاختيار رئيس مصر والتأكيد على هوية مصر وحماية مقدرات هذا الوطن وتعزيز الديموقراطية.

تشوق المصريين للديموقراطية

وشدد، على أن هذا الإقبال يدل على تشوق المصريين للديموقراطية، كما شعر بخطر يحدق بالوطن، وبالتالي أهمية الاستقرار الإقليمي والدولي في ظل الظروف الراهنة، لذلك اتخذ المصريون قرارهم بالمشاركة لاختيار رئيس مصر القادم وتوسيع فكرة المشاركة الشعبية في صنع القرار.