بعد قليل.. «الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرا لمتابعة مستجدات التصويت بآخر أيام الاقتراع

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا، بحضور المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات؛ لعرض آخر مستجدات الاقتراع بالداخل في ثالث أيام التصويت، وذلك بعد استئناف العمل باللجان عقب راحة القضاة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، ويختار الوافد المحافظة التابع لها، وتظهر مجموعة من اللجان المتاحة التي يتعين على الوافد الذهاب إليها.