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انتخابات المصريين بالداخل

مواطن يستعين بـ«الوطنية للانتخابات» لتمكينه من التصويت.. «من البيت للجنة رايح جاي»

كتب:

مريم جاد
04:14 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024

استجابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الحكومة لمواطن، من أجل مساعدته في تحقيق رغبته والإدلاء بصوته، حيث وفرت له سبل النزول من المنزل والحضور إلى لجنته والإدلاء بصوته وإعادته مرة أخرى إلى منزله في مشهد يعبر عن تضافر الجهود، فبرغم كبر سنه وصعوبة انتقاله، إلا أن الجميع وقف مساعدا من أجل توفير إتمام إدلائه بصوته.

دعواته لمصر ولمن ساعده في حضور هذا الاستحقاق الانتخابي هزت مشاعر الحاضرين عظيمة يا مصر بأولادك.

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