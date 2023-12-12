مواطن يستعين بـ«الوطنية للانتخابات» لتمكينه من التصويت.. «من البيت للجنة رايح جاي»

استجابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الحكومة لمواطن، من أجل مساعدته في تحقيق رغبته والإدلاء بصوته، حيث وفرت له سبل النزول من المنزل والحضور إلى لجنته والإدلاء بصوته وإعادته مرة أخرى إلى منزله في مشهد يعبر عن تضافر الجهود، فبرغم كبر سنه وصعوبة انتقاله، إلا أن الجميع وقف مساعدا من أجل توفير إتمام إدلائه بصوته.

دعواته لمصر ولمن ساعده في حضور هذا الاستحقاق الانتخابي هزت مشاعر الحاضرين عظيمة يا مصر بأولادك.