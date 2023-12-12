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انتخابات المصريين بالداخل

«بالعلم والضحكة» أطفال مصر تٌضفي البهجة على لجان الانتخابات في الزاوية الحمراء

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
05:57 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
أطفال مصر تبهج لجان الانتخابات بالزاوية الحمراء

أطفال مصر تبهج لجان الانتخابات بالزاوية الحمراء

ابتسامة بريئة ارتسمت على وجوه الأطفال في آخر أيام الانتخابات الرئاسية، وبعلم الوطن راحوا يهتفون «بنحبك يا مصر»، إذ جاء معظمهم برفقة أمهاتهم وآبائهم، الذين أصروا الحضور مع أبنائهم حتى يشاركونهم لحظة الإدلاء بأصواتهم.

أطفال مصر تبهج لجان الانتخابات بالزاوية الحمراء

لم تقتصر لجان الانتخابات الرئاسية على الشباب وكبار السن من السيدات والرجال، وإنما كان للأطفال من مختلف الأعمار حضورا كثيفاً، الذين أضفوا على اللجان السعادة والبهجة، وحرصوا على تلوين أصابعهم الصغيرة بالحبر بمختلف ألوانه، تعبيرا عن فرحتهم باصطحاب أهلهم معهم.

 

المرشحين الرئاسيين لعام 2024

ويعد اليوم هو الأخير في العملية الانتخابات، مع تضمن القائمة الانتخابية 4 مرشحين للإنتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، والمرشح  عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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