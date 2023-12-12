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انتخابات المصريين بالداخل

إقبال متزايد لسيدات شبرا مصر على لجان الاقتراع (صور)

كتب:

آية الله الجافي
03:07 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
جانب من التوافد

جانب من التوافد

استمر توافد السيدات الكثيف على لجان الانتخابات الرئاسية 2024 في شبرا مصر، حرصا منهن على الإدلاء بأصواتهن في اليوم الأخير للاقتراع.

وحرصت رضوى محمد، 30 عاما، على النزول في اليوم الثالث والأخير للمشاركة الإيجابية في الانتخابات واستكمال مسيرة التنمية، وضمان مستقبل أفضل لأبنائها، بينما حرصت عائشة علي، 40 عاما، على ممارسة حقها الدستوري في الانتخاب واختيار من يستحق قيادة دولة بحجم مصر، وفق تعبيرها.

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بقلم آية الله الجافي