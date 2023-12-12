«حملة السيسي»: كثافة المشاركة بالانتخابات الرئاسية تعكس وعي الشعب بالتحديات

وجه الدكتور كريم سلام، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، الشكر للجموع الغفيرة التي شاركت على مدار الثلاثة أيام في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا إن المشاهد الرائعة والمهيبة للتصويت تعكس وعي الشعب المصري بالتحديات التي تواجه الدولة على مدار الفترة السابقة.

المواطنون دائما على قدر المسؤولية

وأضاف «سلام»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «DMC»، أن المواطنين أصبحوا على قدر المسؤولية وهو دائما على قدر المسؤولية، وهذا يعكس الوعي السياسي لفئات المجتمع المصري، خاصة أننا نرى لأول الشباب المصري يتصدر المشهد الانتخابي، ويعد ذلك انعكاسا حقيقيا للوعي وما تواجهه الدولة من تحديات حقيقية على الاتجاهات كلها.

السيدات وذوو الهمم يتصدرون المشهد الانتخابي

وأشار إلى أن السيدات وذوي الهمم تصدروا المشهد الانتخابي، وهذا دور الدولة الذي قامت به الفترة الماضية، وهذا انعكس بمردود إيجابي بشكل حقيقي، وأن الشعب كله خلف القيادة السياسية والدولة المصرية.