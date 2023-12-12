رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

الفنانة كارول سماحة وزوجها المنتج وليد مصطفى يشاركان في الانتخابات

كتب:

بسمة شطا
05:02 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
كارول سماحة وزوجها المنتج وليد مصطفى

كارول سماحة وزوجها المنتج وليد مصطفى

حرصت الفنانة كارول سماحة، بمشاركة زوجها المنتج وليد مصطفى، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بصوتيهما.

كارول سماحة تشارك في الانتخابات الرئاسية 

كارول سماحة وزوجها وليد مصطفى أدليا بصوتيهما في لجنة انتخابية بمحافظة الجيزة.

وقال المنتج وليد مصطفى، في بيان: «أدعو الشباب وكل المصريين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الذي يضمن لمصر بناء مستقبلها والاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة».

اقرأ المزيد:

كارول سماحة تحيي حفلا غنائيا خلال مهرجان «المدينة» في لبنان

كارول سماحة: تجربة الغناء في مهرجان العلمين مميزة للغاية

كارول سماحة: كنت أرغب في الاستمتاع بجمال العلمين يومين إضافيين

كارول سماحة: الاحتلال الإسرائيلي أسوأ من النازيين
بقلم بسمة شطا