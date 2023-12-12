الفنانة كارول سماحة وزوجها المنتج وليد مصطفى يشاركان في الانتخابات

حرصت الفنانة كارول سماحة، بمشاركة زوجها المنتج وليد مصطفى، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بصوتيهما.

كارول سماحة تشارك في الانتخابات الرئاسية

كارول سماحة وزوجها وليد مصطفى أدليا بصوتيهما في لجنة انتخابية بمحافظة الجيزة.

وقال المنتج وليد مصطفى، في بيان: «أدعو الشباب وكل المصريين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الذي يضمن لمصر بناء مستقبلها والاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة».