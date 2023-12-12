حزب الوفد: المناخ السياسي المستقر سبب إقبال المواطنين على التصويت بانتخابات الرئاسة

قال سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطني والمناخ السياسي والمشاركة الفعالة وراء الحراك الكبير بالانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الأحزاب تقدمت بـ3 مرشحين، إضافة إلى إعداد ورش للشباب للاستعداد للانتخابات.

إقبال كبير من المواطنين على صناديق الاقتراع

وأضاف «وهدان» في مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن ظهور المرشحين والمتحدثين باسم حملاتهم الانتخابية على شاشات وسائل الإعلام حقق الشفافية والعدالة والمساواة، مشيرا إلى أن المناخ السياسي المستقر والحوار الوطني نتج عنه الإقبال الكبير من المواطنين على صناديق الاقتراع.

زيادة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأردف أن الكيانات الكبيرة مثل حياة كريمة والتحالف الوطني والأحزاب السياسية وراء توافد الشباب بكثافة بصفوف الناخبين، موجها التحية للشباب لدورهم المهم في الانتخابات.