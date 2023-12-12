أمين سر «سياحة الشيوخ»: الإقبال متزايد على اللجان الانتخابية.. ونتوقع مد التصويت

صرح النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأنه مع اقتراب انتهاء اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية يتضح أنها ستكون الأعلى كثافة والأكثر تفاعلا، وذلك لما تشهده لجان الانتخاب من إقبال وتوافد للمواطنين بكل فئاتهم ومراحلهم العمرية، وعلى الرغم من أن الانتخابات يشارك فيها أربعة مرشحين إلا أننا لم نلحظ أي مخالفات انتخابية، إنما الملحوظ هو حشود كبيرة من الأحزاب السياسية، ومؤيدي المرشحين وهو أمر يعبر عن تقدم الحياة السياسية في مصر.

وأوضح القط في تصريح لـ«الوطن» أنه يتوقع أن تكون هناك لجان بها حشود من المواطنين مع انتهاء موعد التصويت، ويتم مد فترة السماح بالتصويت لحين انتهاء المواطنين من تصويتهم، «لقد عبر المصريون عن تضامنهم مع وطنهم وانحيازهم الكامل لبناء بلادهم عبر توجههم لصناديق الاقتراع، وضربهم المثل للعالم أن المصريين وقت الجد سيكونون خلف وطنهم بكل صدق».

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 انطلقت يوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري، وتستمر صناديق الاقتراع في استقبال المواطنين على مدار 3 أيام متواصلة لينتهي التصويت في يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته.

أما عن انتخابات المصريين في الخارج، فبدأت في يوم 1 من شهر ديسمبر الجاري، واستمرت لـ3 أيام، حيث انتهت في يوم الأحد الذي وافق 3 من الشهر ذاته.