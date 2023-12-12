رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

طلاب جامعات يزينون لجان أكتوبر بالأعلام في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية

كتب:

أحمد أبوضيف
04:45 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان المغتربين في مدينة السادس من أكتوبر، إقبالا كبيرت من طلاب الجامعات المختلفة، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، حاملين أعلام مصر العربية، حيث أكد الطلاب، حرصهم على المشاركة، في إطار واجبهم تجاه الوطن.

وشارك طلاب جامعة أكتوبر التكنولوجية برئاسة الدكتورة هبة سالم، رئيس الجامعة في مسيرة طلابية كبيرة علي لجان مدينة الإنتاج الإعلامي، ولجان مدرسة النصر بالحي المتميز، حيث شارك أكثر من 1700 ألف طالب وطالبة في الانتخابات، للإدلاء بأصواتهم.

كما شهدت لجان مدارس الرؤية للغات ومجمع لجان منطقة المصانع، إقبال العديد من طلاب جامعات مصر والعلوم الحديثة والأهرام الكندية والمعاهد، إقبال من الطلاب للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

اقرأ المزيد:

محافظ الفيوم: إقبال المواطنين على انتخابات الرئاسة لم نره من قبل

مسيرة لشباب الفيوم لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة (صور)

قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدلي بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

بدء الترشح في انتخابات التجديد النصفي لـ«المهندسين» 8 يناير والعمومية 1 مارس
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.