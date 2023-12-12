طلاب جامعات يزينون لجان أكتوبر بالأعلام في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية

شهدت لجان المغتربين في مدينة السادس من أكتوبر، إقبالا كبيرت من طلاب الجامعات المختلفة، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، حاملين أعلام مصر العربية، حيث أكد الطلاب، حرصهم على المشاركة، في إطار واجبهم تجاه الوطن.

وشارك طلاب جامعة أكتوبر التكنولوجية برئاسة الدكتورة هبة سالم، رئيس الجامعة في مسيرة طلابية كبيرة علي لجان مدينة الإنتاج الإعلامي، ولجان مدرسة النصر بالحي المتميز، حيث شارك أكثر من 1700 ألف طالب وطالبة في الانتخابات، للإدلاء بأصواتهم.

كما شهدت لجان مدارس الرؤية للغات ومجمع لجان منطقة المصانع، إقبال العديد من طلاب جامعات مصر والعلوم الحديثة والأهرام الكندية والمعاهد، إقبال من الطلاب للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.