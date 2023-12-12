بعلامة النصر وأعلام مصر.. الشباب والفتيات في صدارة المشهد الانتخابي بالعباسية

لم يخل المشهد الانتخابي لحظة من المشاهد الاستثنائية، التي زينت اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة 2024، لعل أبرزها التواجد بكثافة قد تفوق اليومين الماضيين، وذلك من أجل استخدام حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس الجمهورية لفترة جديدة.

علامة النصر وأعلام مصر.. هكذا أقدم عدد كبير من الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية 2024، بمنطقة العباسية، من أجل الإدلاء بأصواتهم وإثبات حضورهم الاستثنائي، وسط تفاعل كبير من جميع المتواجدين، سواء الناخبين أو رجال الشرطة اللذين رصدوا علامات الفرحة على المواطنين.

ظهور استثنائي للشرطة النسائية في الانتخابات الرئاسية

ظهور استثنائي للشرطة النسائية.. مشاركة وظهور استثنائي من قبل الشرطة النسائية التي تواجدت منذ الدقيقة الأولى لانتخابات الرئاسة 2024، وليس مجرد ظهور لكن أبرزوا تأثيرا كبيرا بمعاونة جميع الناخبين على المشاركة والوصول إلى لجانهم الانتخابية. الفتيات والشباب يتصدران.. في مشاركة مميزة ظهر العنصرين الفتيات والشباب بقوة في المشهد الانتخابي من خلال التواجد بكثافة أمام اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم، بعضهم حصل على إذن ساعة من عمله وجامعته من أجل المشاركة في حقهم الدستوري.

ولايزال التوافد على اللجان يحدث بكثافة منذ الساعات الإولى وقبل ساعات قليلة على غلق الأبواب من أجل الحصول غلى استراحة لمدة ساعة قبل استئناف التصويت.