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انتخابات المصريين بالداخل

«إيمان» تصطحب ابنتيها خلال مشاركتها في الانتخابات الرئاسية: صوتنا أمانة

كتب:

مارينا رؤوف
06:46 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الناخبة إيمان وابنتيها

الناخبة إيمان وابنتيها

اصطحبت «إيمان» بناتها أثناء مشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في إحدى لجان الانتخابات في دائرة الزيتون بالقاهرة، لتدلي بصوتها في الانتخابات، وتبلغ أعمار بناتها الأولى 20 عامًا والثانية 17 عامًا.

«واجب عليا ولازم أعمله»، هكذا قالت «إيمان» مؤكدة أن صوتها أمانة يجب أن تعطيه لمن يستحق، خاصة وأن الوضع الحالي في العالم بسبب الحروب غير مطمئن ولا يمكن أن نترك الدولة بدون أن نقوم بواجبنا تجاهها، واختيار كل منا لمن يراه الأصلح في هذا الوقت.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

واوضحت لـ«الوطن»، أنها أتت مع بناتها لأنها تعتبر الانتخابات حدثا كبيرا ومهما ويستحق للاحتفال، خاصة وأن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد وهادئ دون أي مشكلات وسهولة في الوصول المقرات وتعاون كبير من الشباب والمستشارين في اللجان.

العملية الانتخابية تسير بشكل جيد

«كنت هسافر علشان أروح انتخب في القناطر»، هذا ما قالته ابنة «إيمان» جوليا شنودة، خاصة وأنها لم تكن تعلم في البداية أن هناك لجانا للمغتربين، إذ أنهم انتقلوا للعيش في القاهرة منذ وقت قريب ولم تستطع تغيير البطاقة قبل الانتخابات: «روحت أقرب لجنة للمغتربين والأمر بقى سهل علينا».

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.