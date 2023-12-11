12 إجراء من «التنمية المحلية» لخدمة «قادرون باختلاف»

تواصل وزارة التنمية المحلية، العمل على دعم ذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية، إذ وضعت الوزارة هذا الملف ضمن أولوياتها وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن» أن من الإجراءات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية لخدمة ذوي الإعاقة ما يلي:

- قيام الوزارة بإنشاء وحدة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالوزارة والمحافظات.

- تلقي مقترحات ومشكلات التي تواجه ذوي الهمم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة لضمان حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

- تحديد شباك لخدمة مخصص لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء.

كود مصري

- توزيع الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به فى المشروعات.

- التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم.

- عقد دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية لتسهيل التعامل مع متحدي الإعاقة بلغة الإشارة.

- التنسيق مع المجتمع المدنى والجمعيات المهتمة بمتحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.

- توفير وسبل وآليات مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة لتيسير إتاحة مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي.

دمج ذوى الهمم

- دمج متحدي الإعاقة بالمجتمع وتوفير فرص عمل حقيقية.

- دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمعاقين من خلاله بتخفيض الاقراض إلى 4%.

- تشجيع وترويج مشروعات ذوى الاعاقة من خلال منصة «أيادي مصر».

- الاستفادة من بعض الخبرات الأجنبية في مجال دمج ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في منظومة العمل.