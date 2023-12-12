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برنامج التنمية المحلية يشارك في معرض بـ7 تكتلات زراعية

كتب:

وائل فايز
12:07 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
محصول الرمان

محصول الرمان

يشارك برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للعام الثاني على التوالي، بمعرض «فود أفريكا» في دورته الثامنة، تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إذ يعد أكبر معرض للأغذية والمشروبات في أفريقيا.

ويعقد المعرض في الفترة من 12-14 ديسمبر 2023، بعدد7 تكتلات للحاصلات الزراعية من 4 محافظات بصعيد مصر، مثل البصل من محافظة سوهاج، الرمان والنباتات الطبية والعطرية من محافظة أسيوط، العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة قنا، والعسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة المنيا، لعرض منتجاتها على أكبر التجار المحليين والدوليين، والتعرف على أسواق جديدة.

مواعيد المعرض

المعرض يبدأ من يوم 12 إلى يوم 14 ديسمبر من الساعة 10صباحا، حتى الساعة 7 مساء، بمركز مصر للمعارض الدولية جناح رقم G58 قاعة 4.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.