برنامج التنمية المحلية يشارك في معرض بـ7 تكتلات زراعية

يشارك برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للعام الثاني على التوالي، بمعرض «فود أفريكا» في دورته الثامنة، تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إذ يعد أكبر معرض للأغذية والمشروبات في أفريقيا.

ويعقد المعرض في الفترة من 12-14 ديسمبر 2023، بعدد7 تكتلات للحاصلات الزراعية من 4 محافظات بصعيد مصر، مثل البصل من محافظة سوهاج، الرمان والنباتات الطبية والعطرية من محافظة أسيوط، العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة قنا، والعسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة المنيا، لعرض منتجاتها على أكبر التجار المحليين والدوليين، والتعرف على أسواق جديدة.

مواعيد المعرض

المعرض يبدأ من يوم 12 إلى يوم 14 ديسمبر من الساعة 10صباحا، حتى الساعة 7 مساء، بمركز مصر للمعارض الدولية جناح رقم G58 قاعة 4.