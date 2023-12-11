«التنمية المحلية»: دورة تأهيل الكوادر الأفريقية تؤكد دور مصر الرائد في تطوير الإدارة

واصلت وزارة التنمية المحلية لليوم الثاني على التوالي، فعاليات النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية حول «دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي»، التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

ويشارك فيها 21 متدربا من 15 دولة أفريقية، هي: «تنزانيا – الكاميرون – مالاوي- سيشل - بوركينا فاسو - مالي - الصومال - كوت ديفوار - جزر القمر - غينيا كوناكري - جنوب السودان - النيجر - جيبوتي - جامبيا - الجابون».

دعم اللامركزية

وافتتح الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أولى جلسات العمل في اليوم التدريبي الثاني، بحلقتين نقاشتين بعنوان «تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية ودورها في مجابهة هدر الغذاء».

وأدار الجلسة النقاشية السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع مهارات وقدرات المتدربين الأفارقة بعرض دور مصر الرائد والمهم في تطوير الإدارة المحلية وتنفيذ العديد من الإصلاحات التي ساهمت بشكل جذري في تحقيق التنمية ومواجهة العديد من التحديات والأزمات أبرزها تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور هشام الهلباوي، أن القارة الأفريقية واحدة من أكبر القارات المؤثرة بالعالم وتسعى جاهدة لشق طريقها نحو تحقيق التنمية على أرضها لكافة أبناء شعوبها، مشيرا إلى وجود علاقة وطيدة بين الأمن الغذائي والإدارة المحلية والذي يمثل تحديا كبيرا يواجه العالم.

واستعرض مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية تجربة مصر نحو بناء دولة حديثة قوية وذلك من خلال تطوير الإدارة المحلية وإصلاحها وجعلها أكثر فعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات على جميع محافظات مصر ومشاركة حقيقية للمواطن في اختيار احتياجاته من المشروعات المنفذة وترتيب الأولويات وتقييمه لها ومدى إرضائها للمواطن وهو الهدف الرئيسي للحكومة المصرية.

تطوير العشوائيات

وأكد أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المسؤولية، قرر بناء دولة قوية وتحقيق العدالة التنموية بين جميع المحافظات والاهتمام بالمهمشين في كل ربوع البلاد، ومن هنا أطلق 3 مشروعات وبرامج قومية هي برنامج تطوير العشوائيات، وثانيا برنامج تنمية صعيد مصر، وثالثا برنامج تطوير الريف المصري (المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، مشيرا إلى أن هذه البرامج ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية بمصر نظرا لتحقيقها العدل بين كافة أجزاء الدولة وخلق مجتمع متوازن، ووصولها بالخدمات لكل المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، والحد من الهجرة من محافظات الصعيد والريف إلى الحضر.

وأوضح أهمية الأمن الغذائي لتحقيق التقدم بالدول لأنه من الضروري إشباع احتياجات الأفراد ذات الأولوية، وهي تتمثل في الاحتياجات البيولوجية (توفير الطعام) وتحقيق الأمن لهم، مشيرا إلى أن نسبة الهدر في الغذاء بأفريقيا تصل إلى 50% في بعض الأحيان نتيجة للمشاكل التي تتعرض لها عملية الإنتاج أثناء الجمع والنقل والتعبئة والتخزين.

كما تحدث الهلباوي عن التحديات التي تواجه عالمنا اليوم ودور الإدارة المحلية في مواجهة تلك التحديات حيث تتشابه جميع الدول الأفريقية في عدد من التحديات التي تعرقل عملية التنمية المستدامة وهي: غياب التوازن في النمو العمراني وتحقيق الأمن الغذائي في ظل عرقلة سلاسل الإمداد والنمو الحضري المتسارع وضعف البنية التحتية والحضرية الملائمة والتحديات البيئية وتغير المناخ، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية ومواكبة الأجندات الدولية التنموية (التحول الرقمي - المرونة العمرانية - الحوكمة.. وغيرها) وأخيراً تحدي الاستدامة الاقتصادية.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية خلال الحلقة النقاشية إلى أن حل جميع هذه التحديات يكمن في تمكين الإدارة المحلية ودمج المجتمعات المحلية لتحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في جميع الدول الأفريقية، لما تلعبه الحكومات دون الوطنية من دور محوري في تحفيز التغيير ووضع السياسات وتحويل الخطط الموضوعية بناء على الاحتياجات المحلية على أرض الواقع باعتبارها الأقرب لاحتياج المواطن والأقدر على تلبية احتياجاته.