وزارة التنمية المحلية: إقبال على لجان المحافظات في الانتخابات الرئاسية

تابعت وزارة التنمية المحلية، التصويت باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، حيث شهدت اللجان إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وحرصت الوزارة على متابعة جهود عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة وبنى سويف والدقهلية.

في محافظة الجيزة، زادت نسبة مشاركة المرأة وكبار السن والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والإقبال على اللجان، مما يؤكد على الوعى والإدراك التام من جانب كافة فئات مواطني المحافظة على أهمية دورهم ومشاركتهم .

سير الانتخابات

في محافظة القاهرة، متابعة فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية على مدار اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.حيث تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محيط عددًا من اللجان بمناطق وأحياء العاصمة المختلفة من بينها لجنة مدرسة فاطمة الزهراء بالموسكى للاطمئنان على سير الانتخابات والتأكد من توافر كافة الوسائل التى تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة،و العملية الانتخابية تسير بهدوء وفي جو من الديمقراطية

في بنى سويف، تسيير كافة الإجراءات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة بني سويف،والتي تشمل 497 لجنة فرعية داخل 450 مقراً انتخابياً،بجانب 4 لجان للمغتربين والوافدين

توافد الناخبين

في محافظة الدقهلية، تم متابعة فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية على مدار اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، حيث انتظم سير العمل باللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، وسط توافد الناخبون للأدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية بمراكز والمدن والاحياء والقري بأنحاء المحافظة انطلاقا من ممارسة حقهم الدستوري وحرصا مقدرات وطنهم.

في محافظة الأقصر، فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا بمراكز محافظة الأقصر الست، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في المواعيد الرسمية، وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي.