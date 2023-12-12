«ملاك» أكبر متطوع أمام لجان الانتخابات بسوهاج: «بساعد الناس عشان مصر» (صور)

«ليا يومين منمتش، من بداية الانتخابات الرئاسية وبساعد الناس يعرفوا لجانهم وأقولهم شاركوا ومتضيعوش صوتكم وحقكم اختيار رئيس بلدكم»، بهذه الكلمات بدأ عبد الملاك جاد، الشهير بملاك العزازي، 76 عاما، من سوهاج، حديثه لـ«الوطن».

ملاك: المشاركة واجب وطني مهما كانت الظروف

وقال «ملاك» إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، «حتى لو تعبان وبزحف هشارك وأدعوا الناس للمشاركة، بساعد من أول يوم انتخابات، بعرف الناس لجانها وأماكنها عشان محدش يبقى له حجة، أنا عديت 75 سنة، وبشارك عشان مستقبل أولادي وأحفادي وعشان مصر، ومش حاسس بأي تعب، كله فدا مصر يهون».

أهمية المشاركة السياسية بسوهاج

وأكد «ملاك» أنه يقوم بتعريف الناس أهمية المشاركة في الانتخابات واختيار رئيس مصر، مضيفا أننا يجب أن نكون على قلب راجل واحد، كبار وصغار.

تطوع ملاك في الانتخابات الرئاسية

وكان «ملاك» يبدأ يومه قبل فتح اللجان في الساعة 8 صباحا، يستقبل المواطنين، ويخبرهم بأماكن اللجان وأرقامهم، ويوضح لهم أهمية المشاركة في الانتخابات، وذلك حتى 9 مساء، ويكرر نفس الأمر في الأيام التالية، «الكل متطوع، معايا شباب وأنا معاهم، والشباب شباب القلب طول ما بساعد هفضل أساعد وأقدم اللي أقدر عليه، وهنستريح كلنا بعد العرس الانتخابي ولختيار رئيسنا».