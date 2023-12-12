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انتخابات المصريين بالداخل

«المصريين الأحرار» ينظم مسيرة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالسيدة زينب

كتب:

محمد أباظة
05:47 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
مسيرة المصريين الأحرار

مسيرة المصريين الأحرار

نظم حزب المصريين الأحرار مسيرات بعنوان «كلنا نازلين نرد الجميل» لتشجيع المواطنين على المشاركة في الساعات الأخيرة للانتخابات الرئاسية بالسيدة زينب وباب الشعرية والجمالية.

واصطف شباب حزب المصريين الأحرار رافعين أعلام مصر عالية وطافوا مناطق السيدة زينب وباب الشعرية وسط تفاعل من المواطنين والمارة، واختتموا المسيرة بوقفة شبابية على أرض الجمالية، مرددين هتافات تحيا مصر.

وتشهد لجان الاقتراع في عموم الجمهورية توافدا كبيرا منذ الساعات الأولى من اليوم الثالث للاقتراع، وتعيش البلاد ملحمة وطنية عظيمة لانتخاب رئيس مصر، وتحرص كافة فئات المجتمع المصري على النزول لصناديق الانتخاب في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.