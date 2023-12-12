«المصريين الأحرار» ينظم مسيرة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالسيدة زينب

نظم حزب المصريين الأحرار مسيرات بعنوان «كلنا نازلين نرد الجميل» لتشجيع المواطنين على المشاركة في الساعات الأخيرة للانتخابات الرئاسية بالسيدة زينب وباب الشعرية والجمالية.

واصطف شباب حزب المصريين الأحرار رافعين أعلام مصر عالية وطافوا مناطق السيدة زينب وباب الشعرية وسط تفاعل من المواطنين والمارة، واختتموا المسيرة بوقفة شبابية على أرض الجمالية، مرددين هتافات تحيا مصر.

وتشهد لجان الاقتراع في عموم الجمهورية توافدا كبيرا منذ الساعات الأولى من اليوم الثالث للاقتراع، وتعيش البلاد ملحمة وطنية عظيمة لانتخاب رئيس مصر، وتحرص كافة فئات المجتمع المصري على النزول لصناديق الانتخاب في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.