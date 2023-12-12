رئيس «المصريين الأحرار»: المشهد الانتخابي غير مسبوق من حيث الأعداد

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ المشهد الانتخابي غير مسبوق من حيث الأعداد المشاركة، حيت تجاوزنا الـ30 مليونا، مشيرًا إلى أن ذلك الرقم يذكرنا بـ30 يونيو، حينما خرج الشعب المصري ليدافع عن الهوية الوطنية.

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشهد تكرر بعد 10 سنوات، حيث أثبت المصريين أنهم على قلب رجل واحد، وحينما تكون هناك خطورة أو مؤامرة على الوطن يصبحوا حائط صد لهذا الوطن.

وتابع رئيس الحزب: «المشهد مفرح جدًا لوجود التنوع غير المسبوق، ووجود الشباب بكثافة وذوي القدرات الخاصة، وتنوع الريف والحضر، والمشهد أول مرة مصر تشوفه، وشرف لأي مواطن مصري أن يشارك في هذا الحدث اللي هيكون تاريخي».

وأكمل: «عندنا غرفة عمليات بها وحدة لرصد ومتابعة للخارج وللإعلام الخارجي والصحف والقنوات الخارجية، والعنوان الرئيسي في الصحافة الخارجية والذي تصدر المشهد هو الحشود الكبيرة الموجودة على صناديق الاقتراع، والمشهد الانتخابي رائع».