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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس اللجنة العامة بالمحلة الكبرى: تكدس أمام اللجان في الساعات الأخيرة للانتخابات

كتب:

منى صلاح
05:49 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
احتفالات المصريين بالانتخابات الرئاسية

احتفالات المصريين بالانتخابات الرئاسية

قال المستشار سامح بسيلي، رئيس اللجنة العامة لقسم ثالث المحلة الكبرى، إن عملية الاقتراع تسير بانتظام منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، ويتواجد رؤساء اللجان الفرعية بشكل منتظم كل يوم في مواعيدهم، وهناك إقبال كبير من الناخبين.

وأضاف «بسيلي»، في مداخلة عبر «فيديو كونفرانس»، بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات المنعقد حاليا لمتابعة التصويت بثالث أيام الانتخابات الرئاسية بالداخل، أنَّ الأمن ينظم العملية الانتخابية خارج اللجان لتيسير وتذليل العقبات، قائلاً: «مستمرون في العمل حتى ينتهي آخر مواطن من الإدلاء بصوته».

وتابع: «هناك كثافات عالية وتكدس في اليوم الثالث للعملية الانتخابية باللجان التابعة لنا».

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