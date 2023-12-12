رئيس لجنة سنهور بالفيوم: إقبال المواطنين على الانتخابات غير مسبوق

قال المستشار محمد جمعة، رئيس لجنة مركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، إن اللجنة العامة تضم 22 لجنة فرعية، لافتا إلى أن العملية الانتخابية تسير بخطى سليمة دون أي معوقات أو مشكلات.

وأضاف «جمعة» خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، أن كثافة التصويت غير مسبوقة، والعملية الانتخابية تحولت لاحتفالية بتواجد مظاهر الاحتفال كالخيل، والطبل.