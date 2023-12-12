استمرار توافد المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية في المنيل و مصر القديمة

لا يزال توافد المواطنين مستمرا بشكل ملحوظ على اللجان الانتخابية في بمنطقة مصر القديمة والمنيل في منتصف آخر يوم الانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بمنطقة المنيل إقبالا كثيفا من الناخبين الشباب والنساء وكبار السن للإدلاء بصوتهم، بعد استئناف عملية التصويت وسط الاحتفالات والأغاني الوطنية ورفع الأعلام المصرية التي كانت ترفرف بين أيدي الناخبين.

إقبال كثيف من الناخبين للإدلاء بصوتهم في مصر القديمة

كما شهدت اللجان الانتخابية في مصر القديمة إقبالا كثيفا من الناخبين، للإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية حيث شارك العديد من المواطنين، وهناك بعض العائلات التي اصطحبت أطفالها من أجل المشاركة، بالإضافة إلى الشباب المتطوعين الذي كانوا يقدمون كافة المساعدات للكبار السن وتسهيل الأمور عليهم للإدلاء بصوتهم.

مشاهد مبهجة من العروض الترفيهية كانت أمام مدرسة الشهيد طيار محمد جمال لزرع السعادة والفرحة في قلوب الناخبين أثناء توافدهم أمام اللجان الانتخابية.