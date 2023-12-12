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انتخابات المصريين بالداخل

حزب التجمع: حيادية الإعلام بالانتخابات أكدت للعالم وحدة المصريين

كتب:

محمد أباظة
05:59 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
حزب التجمع

حزب التجمع

أكد حزب التجمع خلال متابعته للانتخابات الرئاسية، أن هناك استمرار كثيف وإقبال للمواطنين على لجان الاقتراع في اليوم الثالث في كل المحافظات، ومن بينها المحافظات الحدودية.

وقال محمود الدسوقي، أمين التنظيم، في بيان الحزب، إن لجان الحزب في المحافظات رصدت بدء احتشاد المواطنين منذ صباح اليوم، وقبل المواعيد الرسمية لبدء عمل اللجان الانتخابية، وسط حضور لافت للنساء والشباب.

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ورصد حزب التجمع، الأجواء الاحتفالية من خلال المسيرات الشعبية التي عبرت عن سعادتها بالمشهد غير المسبوق في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار «الدسوقي» إلى أن نجاح وسائل الإعلام في نقل المشهد إلى العالم كله لتأكيد وحدة المصريين شعبا وقيادة، حول أهم أهداف المرحلة الراهنة، وهو الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة، وحماية أمنها القومي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.