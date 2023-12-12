المرشح الرئاسي حازم عمر: المنافسة الانتخابية تسير بشكل مشرف والجميع يعبر عن رأيه بحرية

تفقد المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، قبل قليل، لجنة مدرسة العسكرية بدمنهور، يرافقه اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب والمنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي.

أشاد المرشح الرئاسي حازم عمر، بالمشاركة الواسعة في أهم استحقاق دستوري، وقال: «يجب على كل مواطن له صوت انتخابي أن يشارك في الانتخابات الرئاسية، ويدلي بصوته لمن يراه الأصلح والأقدار».

وتابع: «انزلوا للتعبير عن إرادتكم، حتى وإن كانت في صالح أي مرشح آخر، لأن مشاركتك تعني تعبيرا عن إرادة حقيقية»، وأكد أن المنافسة الانتخابية تسير بشكل جيد ومشرف، والجميع يعبر عن رأيه بحرية.

وكان في استقبال المرشح الرئاسي حازم عمر، أحمد حسن رمضان أمين عام الحزب بالبحيرة، وياسر كمال مسؤول الحملة وأمين عام مساعد الحزب بالبحيرة، ونواب الحزب وأعضاء هيئة المكتب والأمناء المساعدين وأمناء المراكز.