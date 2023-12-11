سيدة في البحيرة عقب مشاركتها بالانتخابات: «بننتخب علشان مستقبل ولادنا»

تصدرت سيدات محافظة البحيرة، المشهد الانتخابي في يومه الثاني بمدن ومراكز المحافظة، إذ تجمعت السيدات أمام مقر اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهن في الاستحقاق الدستوري.

الانتخابات الرئاسية في البحيرة

وقالت نوال إبراهيم إحدى مواطنات محافظة البحيرة، إنها حرصت على الإدلاء بصوتها وانتخاب الرئيس القادم، ضمانا لمستقبل أولادها، مشيرة أن هناك توافد كبير من قبل النساء في اللجان الانتخابية المختلفة.

وذكرت أن المرأة البحراوية تشارك بشكل دائم في مختلف الاستحقاقات الدستورية، وتابعت: «الإدلاء بالصوت في الانتخابات حق أولادنا وبلدنا علينا»، مناشدة جميع السيدات بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن المحافظة شهدت استعدادات مكثفة بالتزامن مع عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، إذ وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتيسير كافة الإجراءات أمام المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

كما وجهت رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة التطورات حول العملية الانتخابية من خلال عقد لغرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل المدن والمراكز مشددة على تيسير كافة السبل أمام كبار السن أثناء الإدلاء بأصواتهم.