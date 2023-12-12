سيدة بقنا تصطحب حفيدها للانتخابات بعلم مصر: «بعلمه حب الوطن»

حرصت سيدة تدعى راوية علي حسن، 62 سنة، على اصطحاب حفيدها «محمود»، إلى لجنة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في دندرة بمركز قنا، لاختيار رئيسا للدولة.

راوية: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وقالت في تصريحات لـ«الوطن»: «أصريت على لف علم مصر حول جسم حفيدي قبل الحضور للجنة، حتى يعرف معنى الوطن وحب الوطن، ونزولي واجب وطني تجاه بلدي، وهفضل حتى آخر نفس في عمري أعلم أحفادي حب الوطن».

إقبال السيدات على المشاركة في الانتخابات

وشهدت لجنة دندرة الابتدائية بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، إقبالا كبيرًا من الناخبات خلال الفترة المسائية، حيث اصطفت السيدات في طوابير طويلة أمام اللجان الفرعية المخصصة لهم بالمركز الانتخابي.

يذكر أن محافظة قنا تضم 6 لجان انتخابية مقسمة 2 في مدينة قنا، و2 في مدينة نجع حمادي، وأخرى في قوص والسادسة في قفط جنوب محافظة قنا.