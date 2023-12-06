11 إجراء تتخذها محافظة قنا استعدادا للانتخابات الرئاسية

استعدت محافظة قنا للانتخابات الرئاسية المقبلة الموافقة أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري في 10 مراكز اقتراع، باتخاذ إجراءات عدة لإنجاح العملية الانتخابية وتسهيل عمليات إدلاء المواطنين بأصواتهم في صناديق التصويت في مدن وقرى ومجوع المحافظة.

تنشر «الوطن» الإجراءات اللازمة التي اتخذتها محافظة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما أعلنتها المحافظة وهي كالآتي:

-تجهيز 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية.

-تجهيز 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى.

-من لحق التصويت في محافظة قنا 2 مليون و146 ألف و51 ناخب وناخبه .

-رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة.

-وضع خطة مرورية عاجلة لتسهيل حركة انتقال المواطنين إلى مقارهم الانتخابية.

-انتظام التيار الكهربائي ومنع انقطاعه خلال فترة الانتخابات الرئاسية، مع التأكد من وجود مصدر طاقة كهربائية بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

-مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية.

-رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات.

--تجهيز عشرات السيارات بمرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ تحسبا لوقوع حالات مرضية.

-تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كراسٍ متحركة داخل اللجان لخدمة ذوي الهمم وتعريفهم على قواعد البيانات الانتخابية الخاصة.

-تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة على مدار الساعة وربطها بكل الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز الانتخابية واللجان الفرعية لرصد لأحداث أولا بأول.