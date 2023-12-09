للمغتربين في قنا.. أماكن وعناوين لجان التصويت بانتخابات الرئاسة 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 أماكن وعناوين لجان المغتربين للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 في قنا وباقي المحافظات، طبقا ما نصت عليه المادة 33 من قانون الانتخابات، حيث كان نصيب محافظ قنا 6 لجان للوافدين موزعة على مناطق معينة.

للمغتربين فى قنا.. أماكن وعناوين لجان التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024، جرى تحديد 6 لجان للمغتربين مٌوزعين لجنين في قسم قنا، ولجنتين في نجع حمادي ولجنة في قوص واللجنة السادسة في قوص، وإليكم أماكن وعناوين لجان المغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في قنا.

-لجنة فرعية رقم 32 بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع في مدينة قنا.

-لجنة الفرعية رقم 24 بمدرسة قنا الرسمية للغات بمساكن عثمان بمدينة قنا أمام جامعة جنوب الوادي.

- لجنة فرعية رقم 55 بمدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بمدينة الألمونيوم بنجع حمادي.

-لجنة الفرعية رقم 56 بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق بجوار عيادة التأمين الصحي بمدينة نجع حمادي.

-لجنة فرعية رقم 55 بمدرسة مصنع السكر الثانوية بنات بمصنع السكر بقوص.

-لجنة فرعية رقم 22 بمدرسة قفط الإعدادية جنوب محافظة قنا .

أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024

ومن المقرر أن يتوافد المغتربين على لجانهم في محافظة قنا غدًا مع انطلاق التصويت في العُرس الانتخابي الرئاسي على مدارس 3 أيام 10و11و12 ديسمبر.

وبحسب بيانات رسمية فإن محافظة قنا فإن بها 341 لجنة فرعية في جميع المحافظات، وتستعد لاستقبال مليوني و146 ألفا و51 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء.

واستلمت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا المخولة لتأمين الانتخابات الرئاسية في محافظة قنا، جميع اللجان استعدادا لاستقبال الناخبين غدا الأحد لمدة 3 أيام.